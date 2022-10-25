В Китае назвали соперника США в Европе

Профессор Школы международных отношений Пекинского университета Ван Шуо заявил о недовольстве президента Франции Эммануэля Макрона политикой Белого дома. Об этом китайский аналитик написал в статье для Global Times.

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По его словам, поведение Парижа может внести изменения в трансатлантические отношения. На сегодняшний день Запад прикладывает огромные усилия, чтобы продемонстрировать единство на фоне военного конфликта России и Украины.

Однако Шуо считает, что Франция не заботится о престиже Соединенных Штатов, позволяя себе критику в адрес Вашингтона за то, что цены на американский газ в Европе в четыре раза выше, чем в США.

Китайский эксперт добавил, что американское руководство предпринимает меры по объединению со своими союзниками, чтобы сохранить гегемонию, однако это не входит в план Евросоюза.

— За предупреждениями Макрона в адрес США стоит не только сильное беспокойство по поводу усиления будущих кризисов, но и беспомощность от того, что он не может контролировать судьбу Франции. Послания также несут в себе сильный призыв к Европе укрепить единство, — говорится в публикации.

В заключение Шуо подчеркнул, что названные противоречия между Парижем и Вашингтоном или между Евросоюзом и США являются результатом неравномерного распределения власти и интересов.