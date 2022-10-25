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31 минуту назад

Богаче самого короля. Риши Сунак стал премьером Британии

Газета.Ru

Король Великобритании Карл III назначил новым премьер-министром лидера Консервативной партии Риши Сунака.

1/15 Новый премьер-министр Британии Риши Сунак
Фото: Leon Neal/Getty Images
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2/15 Риши Сунак, 2007 год
Фото: Rishi Sunak/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
3/15 Риши Сунак во время работы в Лондонском Сити в хедж-фонде
Фото: Dan Charity/thetimes.co.uk
4/15 Риши Сунак со своей женой
Фото: Archive of Rishi Sunak
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5/15 Премьер-министр Британии Борис Джонсон и Риши Сунак во время посещения пивоварни в Лондоне, 2021 год
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
6/15 Риши Сунак с женой и дочерьми
Фото: telegraph.co.uk
7/15 Риши Сунак со своей собакой
Фото: telegraph.co.uk
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8/15 Риши Сунак держит в руках противотанковый комплекс NLAW во время посещения оружейной компании в Белфасте, Северная Ирландия, 2022 года
Фото: Paul Faith/Getty Images
9/15 Риши Сунак пробует панкейки во время музыкального фестиваля в Лондоне, 2021 год
Фото: Peter Nicholls/Reuters
10/15 Риши Сунак во время просмотра финального матча Чемпионата Европы по футболу среди женщин в одном из пабов в Солсбери, 2022 год
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
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11/15 Риши Сунак со своей супругой, 2022 год
Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images
12/15 Риши Сунак во время визита в Эдинбург, Шотландия, 2022 года
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
13/15 Риши Сунак после победы на внутрипартийных выборах в штаб-квартире Консервативной партии в Лондоне, 24 октября 2022 года
Фото: David Cliff/AP
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14/15 Британский король Карл III и Риши Сунак во время встречи в Букингемском дворце, 25 октября 2022 года
Фото: Aaron Chown/Reuters
15/15 Кот Ларри, главный мышелов в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10, и новый премьер-министр Риши Сунак, 25 октября 2022 года
Фото: Kevin Coombs/Reuters

Сунак родился в 1980 году в Гэмпшире, в семье выходцев из индийского штата Пенджаб. Его предки уехали из Индии в африканские колонии Великобритании. Отец Риши Сунака родом из Кении, а мать родилась на территории современной Танзании. Потом они уехали в Англию.

В 2019 году Сунак поддержал Бориса Джонсона в предвыборной гонке – тот, став премьером, назначил его на пост замминистра финансов. Вскоре Риши Сунак стал самым молодым и первым главой британского минфина, не являющимся коренным жителем Туманного Альбиона.

Вместе с женой Сунак занимает 222-е место в списке богатейших англичан. Их состояние оценивают в 730 млн фунтов – в два раза больше, чем личное состояние короля. Жена Сунака – Акшата, дочь «отца индийского IT» миллиардера Нараяны Мурти.

Пытаясь стать премьером этим летом, Риши Сунак предлагал снизить подоходные налоги и увеличить расходы на оборону. Главной проблемой Британии он считает рост цен из-за военных действий на Украине и экономической борьбы России с западными странами. По отношению к Москве новый британский премьер занимает жесткую позицию, в ходе предвыборной кампании он призывал ужесточить санкционный режим.

В мире,Фото,ПРЕДОК,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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