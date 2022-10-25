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46 минут назад

Американист объяснил нежелание США идти на переговоры с Россией

News.ru

Украинский конфликт можно было бы решить дипломатией, заявил в беседе с НСН американист Юрий Рогулев. По его словам, мешает этому то, что США рассматривают его как противостояние с Россией и Китаем, поэтому не спешат проводить переговоры.

Эксперт объяснил нежелание США идти на переговоры с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нужно учитывать, что речь идет не только об Украине. Сейчас они (США. — NEWS.ru) рассматривают Украину как некое противостояние с Россией и Китаем, поэтому им пока удается подписывать под эту стратегию и политиков, и общественное мнение. Если бы дело было только в Украине, тогда все давно бы изменилось, — сказал Рогулев.

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Эксперт убеждён, что на данный момент вероятность изменения курса США по вопросу украинского конфликта минимальна, а переход Вашингтона к переговорам с Россией маловероятен.

Ранее порядка тридцати американских конгрессменов, придерживающихся либеральных взглядов, направили в Белый дом письмо с призывом начать переговоры с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что подобные переговоры не могут проводиться без участия Киева, а там к диалогу «пока не готовы».

В мире,Юрий Рогулев,Джон Кирби,Владимир Путин,
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