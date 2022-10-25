Эксперт объяснил нежелание США идти на переговоры с Россией

Нужно учитывать, что речь идет не только об Украине. Сейчас они (США. — NEWS.ru) рассматривают Украину как некое противостояние с Россией и Китаем, поэтому им пока удается подписывать под эту стратегию и политиков, и общественное мнение. Если бы дело было только в Украине, тогда все давно бы изменилось, — сказал Рогулев.