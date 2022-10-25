Президент США Джо Байден поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака с назначением. Однако пожилой президент оговорился и не смог правильно произнести имя британского премьера. Об этом во вторник, 25 октября, пишет The Telegraph.

— Раши Санук теперь премьер-министр, — произнес Байден после нескольких попыток выговорить имя политика.

Мнения читателей газеты разделились. Кто-то с юмором отнесся к очередному конфузу американского лидера, а кто-то и вовсе обвинил Байдена в расизме.

Так, один из комментаторов заявил, что Байден намеренно исковеркал имя нового британского премьера из-за расистских предубеждений.

Другой читатель с иронией заметил, что все прошло не так плохо.

«Байден хотя бы попытался произнести имя Сунака. А мог ведь и не вспомнить его», — заметил он.