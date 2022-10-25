Папа Римский готов провести переговоры Путина и Зеленского

Папа Римский Франциск готов провести в Ватикане переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для урегулирования конфликтов. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует предложение президента Франции Эмманюэля Макрона подключить Папу Римского и руководство США к переговорам по Украине в плане поиска возможных путей урегулирования.
"То, как Песков отреагировал, дало понять, что Папа Римский Россию тоже устраивает как переговорщик. Должны начаться какие-то движения, прежде всего, наверное, со стороны российской. Папа мне подтвердил, что он готов быть таким посредником, готов предоставить Ватикан как площадку переговорную, сначала между Путиным и Зеленским. В виде круглого стола: Папа Римский, Путин и Зеленский. Понтифик готов выступить в качестве модератора. А президенты могут обсудить темы, например, о прекращении огня, о каком-то разведении армий, а потом уже можно обсуждать более глобальные вещи", - сказал Севастьянов.
Собеседник агентства добавил, что после проведения таких переговоров Папа Римский предлагает провести конференцию, в которой, кроме украинской и российской сторон, также приняли бы участие представители США и европейских стран.
"Конференция о безопасности в Европе, все должны договориться о какой-то новой форме безопасности. У Ватикана достаточно инфраструктуры в Риме, чтобы провести любую конференцию любого формата на своей территории", - отметил глава союза староверов.