В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
41 минуту назад

Папа Римский готов провести переговоры Путина и Зеленского

ТАСС

Папа Римский Франциск готов провести в Ватикане переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для урегулирования конфликтов. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

Папа Римский готов провести переговоры Путина и Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует предложение президента Франции Эмманюэля Макрона подключить Папу Римского и руководство США к переговорам по Украине в плане поиска возможных путей урегулирования.

"То, как Песков отреагировал, дало понять, что Папа Римский Россию тоже устраивает как переговорщик. Должны начаться какие-то движения, прежде всего, наверное, со стороны российской. Папа мне подтвердил, что он готов быть таким посредником, готов предоставить Ватикан как площадку переговорную, сначала между Путиным и Зеленским. В виде круглого стола: Папа Римский, Путин и Зеленский. Понтифик готов выступить в качестве модератора. А президенты могут обсудить темы, например, о прекращении огня, о каком-то разведении армий, а потом уже можно обсуждать более глобальные вещи", - сказал Севастьянов.

Собеседник агентства добавил, что после проведения таких переговоров Папа Римский предлагает провести конференцию, в которой, кроме украинской и российской сторон, также приняли бы участие представители США и европейских стран.

"Конференция о безопасности в Европе, все должны договориться о какой-то новой форме безопасности. У Ватикана достаточно инфраструктуры в Риме, чтобы провести любую конференцию любого формата на своей территории", - отметил глава союза староверов.

В мире,ФРАНЦИСК,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители