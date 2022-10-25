Папа Римский готов провести переговоры Путина и Зеленского

"То, как Песков отреагировал, дало понять, что Папа Римский Россию тоже устраивает как переговорщик. Должны начаться какие-то движения, прежде всего, наверное, со стороны российской. Папа мне подтвердил, что он готов быть таким посредником, готов предоставить Ватикан как площадку переговорную, сначала между Путиным и Зеленским. В виде круглого стола: Папа Римский, Путин и Зеленский. Понтифик готов выступить в качестве модератора. А президенты могут обсудить темы, например, о прекращении огня, о каком-то разведении армий, а потом уже можно обсуждать более глобальные вещи", - сказал Севастьянов.