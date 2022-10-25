В Чехии неизвестный напал на посольство Белоруссии

«Нужно отметить, что чешские правоохранители сработали оперативно, прибывший наряд задержал злоумышленника. Мотивы и личность вандала не разглашаются. Рассчитываем, что чешскими компетентными органами в соответствии со ст. 22 Венской конвенции будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения его спокойствия», — отметил пресс-секретарь Глаз.