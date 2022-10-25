Норвежский премьер выступил против изоляции России

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре выступил против изоляции России. Об этом сообщает NRK.

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Стёре заявил, что в 2022 году мир оказался в самой сложной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны.

По мнению норвежского премьера, сообщения российских властей указывают на то, что Россия «движется к долгосрочному разрыву с Западом».

«Но изолированная Россия - это плохие новости. Настораживает, что сегодня так мало контактов и прямого общения с Россией», - подчеркнул он.

Стёре отметил, что без налаженных контактов невозможно достичь мирного урегулирования кризиса.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без России Европе не удастся достичь прочного мира.