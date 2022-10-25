Норвежский премьер выступил против изоляции России

Стёре заявил, что в 2022 году мир оказался в самой сложной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны.
По мнению норвежского премьера, сообщения российских властей указывают на то, что Россия «движется к долгосрочному разрыву с Западом».
«Но изолированная Россия - это плохие новости. Настораживает, что сегодня так мало контактов и прямого общения с Россией», - подчеркнул он.
Стёре отметил, что без налаженных контактов невозможно достичь мирного урегулирования кризиса.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без России Европе не удастся достичь прочного мира.
По ее мнению, до тех пор, пока Россия не будет вовлечена в поддержание мира в Европе, «холодная война на самом деле не закончится».