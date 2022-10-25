Эксперт: Европа сможет пережить зиму с одним условием

Странам Европы удастся пережить предстоящую зиму с небольшими издержками экономического и социального плана лишь при определенных погодных условиях. Так, зима не должна быть суровой, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, выступая на Сингапурской международной энергетической неделе. Об этом сообщает агентство Reuters, передает ТАСС.

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«Если у нас не будет чрезвычайно холодной и долгой зимы, если не будет никаких сюрпризов в плане того, что мы уже видели, например взрыва трубопровода «Северный поток», Европа должна пережить эту зиму с некоторыми повреждениями в экономической и социальной сфере», - подчеркнул Бирол.

Этой осенью он заявлял, что у европейских стран есть достаточный объем газа для того, чтобы пережить эту зиму. При этом отмечал, что проблемы возникнут в феврале или марте.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европы строилось на недорогой энергии из РФ. Но сейчас, по его словам, континент вынужден приступить к поиску источников энергии внутри Европы. Боррель отметил, что экономика союза столкнется с реструктуризацией.