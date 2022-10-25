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41 минуту назад

Эксперт: Европа сможет пережить зиму с одним условием

Лера Букина

Странам Европы удастся пережить предстоящую зиму с небольшими издержками экономического и социального плана лишь при определенных погодных условиях. Так, зима не должна быть суровой, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, выступая на Сингапурской международной энергетической неделе. Об этом сообщает агентство Reuters, передает ТАСС.

Эксперт: Европа сможет пережить зиму с одним условием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если у нас не будет чрезвычайно холодной и долгой зимы, если не будет никаких сюрпризов в плане того, что мы уже видели, например взрыва трубопровода «Северный поток», Европа должна пережить эту зиму с некоторыми повреждениями в экономической и социальной сфере», - подчеркнул Бирол.

Этой осенью он заявлял, что у европейских стран есть достаточный объем газа для того, чтобы пережить эту зиму. При этом отмечал, что проблемы возникнут в феврале или марте.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европы строилось на недорогой энергии из РФ. Но сейчас, по его словам, континент вынужден приступить к поиску источников энергии внутри Европы. Боррель отметил, что экономика союза столкнется с реструктуризацией.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что присоединение к введению потолка цен на газ государств, которые импортируют из ЕС электроэнергию, Еврокомиссия сочла разумной мерой.

В мире,Жозеп Боррель,Фатих Бироль,Международное энергетическое агентство,Еврокомиссия,ЕС,
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