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49 минут назад

На Украине возбудили дело против российского министра транспорта

Мария Иванова

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против главы Минтранса РФ Виталия Савельева, заявив, что он «способствовал» перемещению российской военной техники в Крым. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

На Украине возбудили дело против российского министра транспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В СБУ заявили, что Савельев помогал Минобороны РФ «в перемещении личного состава, вооружения и военной техники» к границам с Украиной. Переправка военных и техники осуществлялась железнодорожным транспортом через территорию Крыма, подчеркнули в спецслужбе.

В СБУ отметили, что речь идет о переправке танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и автоцистерн с «сотнями тонн горюче-смазочных материалов».

На Украине уже возбуждали уголовное дело против Савельева - в декабре 2021 года. Тогда украинский генпрокурор заявил, что российский министр организовал регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым без разрешения Украины.

В мире,Виталий Савельев,Минобороны России,Минтранс РФ,СБУ,
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