На Украине возбудили дело против российского министра транспорта

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В СБУ заявили, что Савельев помогал Минобороны РФ «в перемещении личного состава, вооружения и военной техники» к границам с Украиной. Переправка военных и техники осуществлялась железнодорожным транспортом через территорию Крыма, подчеркнули в спецслужбе.

В СБУ отметили, что речь идет о переправке танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и автоцистерн с «сотнями тонн горюче-смазочных материалов».