На Украине возбудили дело против российского министра транспорта

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против главы Минтранса РФ Виталия Савельева, заявив, что он «способствовал» перемещению российской военной техники в Крым. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
В СБУ заявили, что Савельев помогал Минобороны РФ «в перемещении личного состава, вооружения и военной техники» к границам с Украиной. Переправка военных и техники осуществлялась железнодорожным транспортом через территорию Крыма, подчеркнули в спецслужбе.
В СБУ отметили, что речь идет о переправке танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и автоцистерн с «сотнями тонн горюче-смазочных материалов».
На Украине уже возбуждали уголовное дело против Савельева - в декабре 2021 года. Тогда украинский генпрокурор заявил, что российский министр организовал регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым без разрешения Украины.