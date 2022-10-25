Самый грязный человек в мире скончался в Иране

В Иране скончался Аму Хаджи, который был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый грязный в мире человек, передает агентство AFP.

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Он умер в деревне Дейга, расположенной в южной провинции Фарс. Мужчине было 94 года, из которых последние 63 он не был в душе ни разу.

Как отмечается, Аму Хаджи был холост. Известно, что он годами избегал купания, так как боялся заболеть. Когда борода иранца становилась слишком длинной, он избавлялся от нее при помощи огня.