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7 минут назад

Самый грязный человек в мире скончался в Иране

Мир24

В Иране скончался Аму Хаджи, который был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый грязный в мире человек, передает агентство AFP.

Самый грязный человек в мире скончался в Иране
Фото: YoutubeYoutube

Он умер в деревне Дейга, расположенной в южной провинции Фарс. Мужчине было 94 года, из которых последние 63 он не был в душе ни разу.

Как отмечается, Аму Хаджи был холост. Известно, что он годами избегал купания, так как боялся заболеть. Когда борода иранца становилась слишком длинной, он избавлялся от нее при помощи огня.

В 2013 году о жизни мужчины был снят короткометражный документальный фильм под названием «Странная жизнь Аму Хаджи». Знакомые рассказали, что иранец отказался от гигиенических процедур после перенесенной в детстве серьезной травмы.

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