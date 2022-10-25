Вучич предрек усугубление кризиса вокруг Украины

Конфликт вокруг Украины и текущий кризис продолжат усугубляться в ближайшее время. Такое развитие событий предрек президент Сербии Александр Вучич, его слова передает РИА Новости.
По информации агентства, журналисты спросили у главы государства об оценке возможности перемирия на Украине. Вучич ответил, что надеется на это, но не видит соответствующей возможности.
«Все хотят поражения другой стороны. Боюсь, что ситуация будет еще тяжелее, что все будет еще хуже. Положение не станет яснее», — заключил сербский президент. По его словам, на данный момент важен каждый день, так как до конца зимы и отопительного сезона остается еще пять месяцев.