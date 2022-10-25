Вучич предрек усугубление кризиса вокруг Украины

«Все хотят поражения другой стороны. Боюсь, что ситуация будет еще тяжелее, что все будет еще хуже. Положение не станет яснее», — заключил сербский президент. По его словам, на данный момент важен каждый день, так как до конца зимы и отопительного сезона остается еще пять месяцев.