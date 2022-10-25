Раскрыта доля выступающих за поддержку Украины жителей США

В американском обществе заметили признаки раскола по вопросу поддержки Украины, в частности, из-за цены, которую вынуждены платить сами США. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult.

Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Globallookpress.com Keiko Hiromi / AFLO / Globallookpress.com

Согласно раскрытым данным, 42 процента жителей страны считают, что Вашингтон обязан помогать Киеву.

Отмечается, что среди сторонников Республиканской партии доля таких респондентов составляет 29 процентов, а в числе избирателей Демократической партии — 56 процентов. Кроме того, за поддержку Украины выступают 38 процентов независимых избирателей.

При этом на идею о переселении украинских граждан на территорию в США 63 процента участников исследования отреагировали одобрительно: из них 78 процентов респондентов-демократов, 61 процент независимых и 49 процентов республиканцев.

Таким образом, считают авторы материала, граждане США по-прежнему поддерживают курс властей на оказание помощи Украине, однако между ними начинает наблюдаться раскол.