В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
34 минуты назад

Раскрыта доля выступающих за поддержку Украины жителей США

Lenta.ru

В американском обществе заметили признаки раскола по вопросу поддержки Украины, в частности, из-за цены, которую вынуждены платить сами США. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult.

Раскрыта доля выступающих за поддержку Украины жителей США
Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Globallookpress.comKeiko Hiromi / AFLO / Globallookpress.com

Согласно раскрытым данным, 42 процента жителей страны считают, что Вашингтон обязан помогать Киеву.

Отмечается, что среди сторонников Республиканской партии доля таких респондентов составляет 29 процентов, а в числе избирателей Демократической партии — 56 процентов. Кроме того, за поддержку Украины выступают 38 процентов независимых избирателей.

При этом на идею о переселении украинских граждан на территорию в США 63 процента участников исследования отреагировали одобрительно: из них 78 процентов респондентов-демократов, 61 процент независимых и 49 процентов республиканцев.

Таким образом, считают авторы материала, граждане США по-прежнему поддерживают курс властей на оказание помощи Украине, однако между ними начинает наблюдаться раскол.

25 октября обозреватель Том Роган заявил, что американские налогоплательщики страдают из-за объемов помощи Киеву. Он призвал администрацию президента Соединенных Штатов внести ясность относительно их целей на Украине, а европейских лидеров — принимать более активное участие в вопросах помощи.

В мире,Демократическая партия США,Республиканская партия США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители