В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
17 минут назад

Зеленский собрался «деоккупировать» Курилы, Абхазию и Приднестровье

Ura.Ru

Украина займется «деоккупацией» территорий Курил, Абхазии и Приднестровья после «освобождения своих территорий». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский собрался «деоккупировать» Курилы, Абхазию и Приднестровье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«После деоккупации Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и „северных территорий“ Японии», — заявил Зеленский в ходе пленарной сессии Первого Парламентского саммита Международной Крымской платформы.

Трансляция заседания ведется в facebook-аккаунте (Facebook запрещен на территории РФ) Крымской платформы. Он также обратился к странам-участницам саммита, подчеркнув важность их политического, юридического и экономического опыта после «освобождения» Украиной территорий.

Украина не получила «ни цента»: Зеленский выказался о помощи Запада

Ранее Верховная Рада Украины признала Ичкерию («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией в РФ) территорией, «временно оккупированной Россией». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект этого постановления «юридическим казусом», передает RT. А глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, в свою очередь, напомнил депутатам Рады, что «республики Ичкерия» не существует, сообщает «Царьград».

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Верховная Рада,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители