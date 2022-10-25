Зеленский собрался «деоккупировать» Курилы, Абхазию и Приднестровье

Украина займется «деоккупацией» территорий Курил, Абхазии и Приднестровья после «освобождения своих территорий». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«После деоккупации Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и „северных территорий“ Японии», — заявил Зеленский в ходе пленарной сессии Первого Парламентского саммита Международной Крымской платформы.

Трансляция заседания ведется в facebook-аккаунте (Facebook запрещен на территории РФ) Крымской платформы. Он также обратился к странам-участницам саммита, подчеркнув важность их политического, юридического и экономического опыта после «освобождения» Украиной территорий.