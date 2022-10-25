Зеленский собрался «деоккупировать» Курилы, Абхазию и Приднестровье

Украина займется «деоккупацией» территорий Курил, Абхазии и Приднестровья после «освобождения своих территорий». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«После деоккупации Украины настанет черед Приднестровья, Абхазии и „северных территорий“ Японии», — заявил Зеленский в ходе пленарной сессии Первого Парламентского саммита Международной Крымской платформы.
Трансляция заседания ведется в facebook-аккаунте (Facebook запрещен на территории РФ) Крымской платформы. Он также обратился к странам-участницам саммита, подчеркнув важность их политического, юридического и экономического опыта после «освобождения» Украиной территорий.
Ранее Верховная Рада Украины признала Ичкерию («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией в РФ) территорией, «временно оккупированной Россией». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект этого постановления «юридическим казусом», передает RT. А глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, в свою очередь, напомнил депутатам Рады, что «республики Ичкерия» не существует, сообщает «Царьград».