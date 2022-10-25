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13 минут назад

Зеленский предложил замену «грязным российским энергоресурсам»

Мария Иванова

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет обеспечивать энергетическую безопасность Европы. Выступление Зеленского на международной конференции по восстановлению Украины опубликовано на его сайте.

Зеленский предложил замену «грязным российским энергоресурсам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина - это энергетическая безопасность Европы. И не только наших соседей», - заявил Зеленский.

Он пообещал, что после завершения украинского кризиса ЕС сможет замещать «грязные российские энергоресурсы» с помощью Украины.

«А наш экспорт электричества - потенциально это десятки гигаватт - станет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики», - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина «способна и будет гарантировать физическую безопасность Европы», а также продовольственную безопасность мира.

В конце Зеленский сообщал о запуске «значительного экспорта» украинской электроэнергии в ЕС. Электричество начало поступать в Румынию и украинский президент назвал это «только первым шагом».

С 11 октября на фоне массированных обстрелов инфраструктуры Украина прекратила экспорт электроэнергии в ЕС.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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