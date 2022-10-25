Зеленский предложил замену «грязным российским энергоресурсам»

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет обеспечивать энергетическую безопасность Европы. Выступление Зеленского на международной конференции по восстановлению Украины опубликовано на его сайте.

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«Украина - это энергетическая безопасность Европы. И не только наших соседей», - заявил Зеленский.

Он пообещал, что после завершения украинского кризиса ЕС сможет замещать «грязные российские энергоресурсы» с помощью Украины.

«А наш экспорт электричества - потенциально это десятки гигаватт - станет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики», - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина «способна и будет гарантировать физическую безопасность Европы», а также продовольственную безопасность мира.

В конце Зеленский сообщал о запуске «значительного экспорта» украинской электроэнергии в ЕС. Электричество начало поступать в Румынию и украинский президент назвал это «только первым шагом».