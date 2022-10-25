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18 минут назад

На Украине призвали граждан не возвращаться

Елена Прошина

Министр по делам реинтергации неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев, уехавших из страны, пока не возвращаться и перезимовать в тех странах, где они находятся. Об этом пишет ТАСС.

На Украине призвали граждан не возвращаться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. <...> Если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать», - сказала она.

При этом она подчеркнула, что граждане, которые решат вернуться на родину сейчас, могут подвергнуть опасности себя своих и близких. По ее словам, сейчас не стоит ждать улучшения ситуации.

«Понимаем, что ситуация будет ухудшаться, а зиму надо пережить. Переживем зиму, тогда будем думать об остальном», - сказала министр.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Ветренко заявил, что граждане должны приготовиться к «худшей в истории» Украины зиме. По его словам, в стране ожидаются серьезные перебои с отоплением и электричеством.

В мире,Ирина Верещук,Нафтогаз,
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