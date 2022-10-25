Чехия перестала пускать российских туристов

Чехия с 25 октября закрыла въезд для россиян с действующими туристическими шенгенскими визами любых стран. Об этом пишет РБК.

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Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что такие меры связаны с российской спецоперацией на Украине и являются «четким сигналом» для Москвы.

Глава МИД Чехии пояснил, что допуск в страну будет ограничен для тех россиян, которые въезжают через внешние границы Шенгенской зоны с целью туризма, спорта или культуры.

При этом ограничения не распространятся на пассажиров, въезжающих в Чехию с деловыми целями или на лечение, а также на граждан, имеющих вид на жительство (ВНЖ) в республике или другой стране Евросоюза, отмечает «АиФ».

Официальный представитель полиции по делам иностранных государств Ян Урбан уточнял, что контролироваться будут только рейсы из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Если же гражданин России въедет через территорию другой страны ЕС, например, Германии, Чехия с этим ничего «делать не будет», пояснял он.