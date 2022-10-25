Лукашенко обеспокоился кибератаками

«Во всем мире — может быть, для нас так не характерно, но тем не менее факты имеют место быть — рост наблюдается кибератак. Причем атакуют прежде всего стратегические объекты, государственные органы, предприятия, банковскую систему. (…) Это один из элементов гибридной войны, очень опасный элемент», — заявил он.