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42 минуты назад

Лукашенко обеспокоился кибератаками

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил беспокойство кибератаками и назвал их элементом гибридной войны. Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко обеспокоился кибератаками
Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / ReutersСергей Гунеев / Sputnik / Reuters

«Во всем мире — может быть, для нас так не характерно, но тем не менее факты имеют место быть — рост наблюдается кибератак. Причем атакуют прежде всего стратегические объекты, государственные органы, предприятия, банковскую систему. (…) Это один из элементов гибридной войны, очень опасный элемент», — заявил он.

Белорусский лидер подчеркнул, что целью кибератак являются главные «пункты жизнеобеспечения» государства, а также принесение максимального ущерба экономике и дестабилизация общества. По его словам, это относится не только к Белоруссии, но и к любой стране, которая подвергается подобной атаке. Президент напомнил, что ответственным лицам поручили внести предложения по борьбе с кибератаками белорусских объектов.

Ранее Лукашенко подчинил себе работу государственных органов безопасности. Президент указом номер 356 внес изменения в развитие обновленного закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», согласно которому, органы госбезопасности будут подчиняться исключительно главе государства.

В мире,Александр Лукашенко,
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