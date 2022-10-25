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26 минут назад

Риши Сунак вступил в должность премьера Великобритании

Елена Прошина

Король Великобритании Карл III вручил новому лидеру правящей Консервативной партии Риши Сунаку мандат на формирование правительства. Таким образом, Сунак официально вступил в должность премьер-министра страны. Об этом пишет ТАСС.

Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кадры аудиенции, состоявшейся в Букингемском дворце, опубликовала пресс-служба короля. После встречи с королем Сунак вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит.

Напомним, в понедельник Риши Сунак был избран лидером Консервативной партии Великобритании. После того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила о самоотводе, Сунак стал единственным кандидатом на этот пост.

Ранее король Карл III принял отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра. В своем последнем обращении она призвала новое правительство продолжать поддерживать Украину и укреплять национальную оборону.

В мире,Лиз Трасс,Консервативная партия,
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