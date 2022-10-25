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47 минут назад

Главы МИД и Минобороны Британии Клеверли и Уоллес сохранили посты в новом правительстве

RT на русскомиещё 4

Глава британского Министерства иностранных дел Джеймс Клеверли сохранил свой пост в новом правительстве королевства, которое возглавил Риши Сунак. Также должность министра обороны сохраняется за Беном Уоллесом.

Главы МИД и Минобороны Британии сохранили посты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Свой пост сохранил и глава Министерства финансов Джереми Хант.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.

В своей речи Сунак заявил, что экономическая стабильность будет поставлена во главу угла правительства, которому предстоит принять сложные решения.

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