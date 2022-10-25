Главы МИД и Минобороны Британии сохранили посты

Глава британского Министерства иностранных дел Джеймс Клеверли сохранил свой пост в новом правительстве королевства, которое возглавил Риши Сунак. Также должность министра обороны сохраняется за Беном Уоллесом.

Свой пост сохранил и глава Министерства финансов Джереми Хант.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.