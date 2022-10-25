США: Решение о переговорах с РФ следует принимать Украине

Власти США считают, что решения о возможности переговоров с РФ Киев должен принимать самостоятельно. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге во вторник, когда ее попросили прокомментировать заявления американских законодателей о том, что "США должны более активно участвовать в ведении переговоров между РФ и Украиной".

Фото: ТАСС ТАСС

"Мы ясно заявляли, что это решать Украине, решать президенту [Украины Владимиру] Зеленскому. Ничего об Украине без Украины", - сказала она.

Видео дня

По словам Жан-Пьер, свою задачу Вашингтон видит в обеспечении того, чтобы "у Украины было то, что ей нужно на земле". "Поэтому мы предоставляем помощь на цели обеспечения безопасности <...>, а также экономическую помощь. Вы продолжите видеть это с нашей стороны и со стороны наших союзников. <...> Мы делаем это, чтобы укрепить их позиции не только на поле боя, но и на переговорах, если Украина решит вести переговоры", - добавила представитель Белого дома, отметив, что США будут поддерживать Украину "до завершения войны".

Ранее 30 членов Палаты представителей Конгресса из числа прогрессивного крыла демократов подписали письмо с призывом к американскому президенту изменить подход к событиям на Украине, начать переговоры с РФ, добиваться урегулирования дипломатическим путем, а также рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе. Во вторник стало известно, что законодатели отозвали свое письмо, объяснив это тем, что послание было составлено несколько месяцев назад и "направлено сотрудниками без одобрения". Как отметила лидер прогрессивной фракции Прамила Джаяпал, "в связи со временем отправки письма некоторые воспринимают его как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства [нижней палаты Конгресса Кевина] Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы возьмут под контроль [Конгресс по итогам ноябрьских промежуточных выборов]".

На брифинге у Жан-Пьер интересовались, просил ли Белый дом конгрессменов отозвать письмо. "У меня нет никаких комментариев по поводу этого письма", - заявила в ответ Жан-Пьер. При этом она выразила признательность законодателям от обеих партий за поддержку инициатив о выделении администрации средств на оказание помощи Киеву.