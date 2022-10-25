Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Британии

Новый глава "Консервативной партии" Британии позже должен выступить с обращением к жителям страны из премьерской резиденции на Даунинг-стрит.

Ранее Карл III принял отставку Лиз Трасс, которая пробыла в должности премьера 44 дня. О соответствующем решении Трасс объявила 20 октября. В своем обращении она заявила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.