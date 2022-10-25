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27 минут назад

Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Британии

Москва24иещё 2

Бывший министр финансов Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Британии
Фото: Aaron Chown/Pool photo via AP Aaron Chown/Pool photo via AP

Король Британии Карл III вручил ему мандат на формирование правительства.

Новый глава "Консервативной партии" Британии позже должен выступить с обращением к жителям страны из премьерской резиденции на Даунинг-стрит.

Ранее Карл III принял отставку Лиз Трасс, которая пробыла в должности премьера 44 дня. О соответствующем решении Трасс объявила 20 октября. В своем обращении она заявила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Консервативная партия,
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