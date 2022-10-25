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11 минут назад

Погранслужба Украины сообщила об очередях на выезд в Польшу

Алиса Селезнёва

Украинцы стремятся выехать в Польшу, на границе образовалась очередь. При этом на пунктах пропуска на границе с другими государствами очередей нет вообще. Об этом со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница сообщает РИА Новости.

Погранслужба Украины сообщила об очередях на выезд в Польшу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным погранслужбы, на переходе «Устилуг», где не осуществляется пропуск пешеходов, скопилось 55 легковых автомобилей. А на ПП «Шегини» - 50 легковых автомобилей и 70 пешеходов.

Однако на других пунктах пропуска на польском направлении очереди отсутствуют. Также вообще нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Молдавией и Румынией, говорится в сообщении украинских пограничников в соцсетях.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши не исключают нового наплыва беженцев с Украины и готовятся к разным сценариям. По данным польской службы пограничной охраны, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины въехали более 7,16 млн человек, из них 5,36 млн выехали обратно.

При этом СМИ сообщили, что власти Польши намерены ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране. Польское правительство предложило внести поправки, обязывающие украинцев покрывать часть расходов на их содержание.

В мире,Матеуш Моравецкий,
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