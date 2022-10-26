В Польше назвали условие для отказа Запада от помощи Украине

Депутат сейма и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в домах. Об этом пишет Interia.

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По его словам, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за поддержки Запада.

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Коваль отметил, что Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По его словам, гражане этих стран десятилетиями живут в комфорте. «Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», — подчеркнул Коваль.

Призыв Украины

25 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению страны о том, что на сегодняшний день Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.

Глава государства посетовал на отсутствие иностранной помощи для восстановления республики и отметил, что ракетными ударами было разрушено более трети энергетического сектора Украины.

Надежда на помощь

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц.

По мнению Роднянского, Германия в 2023 году способна оказывать ежемесячную помощь в размере 500 миллионов долларов. В целом от Евросоюза Киев надеется получать около двух миллиардов долларов в месяц, подчеркнул советник украинского лидера.

Столкновение НАТО с Москвой

20 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оказывая военную помощь Киеву, а также накачивая Украину оружием, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой.

По словам Захаровой, страны альянса, соревнуясь друг с другом, продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также разведданные и ориентировки по ведению боевых действий, обучают украинских солдат. Все это приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.