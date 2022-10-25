В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
17 минут назад

В ЕК признались в планах конфисковать российские активы

Мария Иванова

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цель ЕС - не просто заморозить, а конфисковать активы России. Об этом сообщает ТАСС.

В ЕК признались в планах конфисковать российские активы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фон дер Ляйен подчеркнула, что для конфискации активов у ЕС нет юридической базы, ее лишь предстоит подготовить.

«Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания», - объяснила глава ЕК.

Резервы России были заморожены США и ЕС после начала украинского кризиса. В правительстве РФ заявляли, что речь идет о примерно 300 миллиардах долларов - половине золотовалютных резервов страны.

Кроме того, в ЕС заморозили активы российских бизнесменов более чем на 30 миллиардов долларов, в том числе почти семь миллиардов долларов в виде яхт, вертолетов, недвижимости и произведений искусства. В США и ЕС обсуждают возможность конфискации этого имущества в пользу Украины.

В мире,Еврокомиссия,Правительство РФ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители