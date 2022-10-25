В ЕК признались в планах конфисковать российские активы

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цель ЕС - не просто заморозить, а конфисковать активы России. Об этом сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что для конфискации активов у ЕС нет юридической базы, ее лишь предстоит подготовить.

«Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания», - объяснила глава ЕК.

Резервы России были заморожены США и ЕС после начала украинского кризиса. В правительстве РФ заявляли, что речь идет о примерно 300 миллиардах долларов - половине золотовалютных резервов страны.