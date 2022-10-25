Обзор иноСМИ: что изменит украинский кризис и подтверждение науки в Библии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Дорогой СПГ из США изменит украинский кризис»

Видео дня

Европа опиралась на обещания США компенсировать поставки российского газа, поэтому для региона стало шоком, что американский сжиженный газ обходится в четыре раза дороже, чем тот же объем российского топлива, пишет Al-Ain. Европейские лидеры возмутились и даже осудили «контроль и эксплуатацию» со стороны своего американского союзника, который воспользовался отсутствием у ЕС альтернативных поставщиков.

По версии Al-Ain, ситуация может стать рычагом давления на политиков и подтолкнуть их к принятию решений по украинскому кризису, расходящихся с американской политикой. Европа, находящаяся под давлением обеих сторон конфликта - Америки и России, все еще может стать площадкой для диалога. между двумя сторонами. Россия «с интересом ожидает этого», но надо помнить, что каждый в этом конфликте преследует свои цели, подчеркивает Al-Ain.

МАГАТЭ проинспектирует Украину из-за грязной бомбы

После предупреждений министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах Украины устроить провокацию с использованием грязной бомбы инспекторы МАГАТЭ посетят два украинских ядерных объекта. Об этом сообщает Hromadske.

Отправку миссии на Украину подтвердили глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Какие именно ядерные объекты намерены посетить эксперты, не уточняется. Цель поездки - «выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов».

Геомагнитные поля подтвердили библейские рассказы

Новый научный подход, основанный на информации о постоянно меняющемся магнитном поле Земли, помог археологам датировать свои находки и реконструировать библейские конфликты, случившиеся с 12-го по шестой век до нашей эры, рассказала Haaretz. Новые данные подтвердили и уточнили библейские рассказы о египетских, арамейских и других военных кампаниях против Израильского и Иудейского царств.

Одна загадка касалась остатков больших построек, разрушенных сильным пожаром в Тель-Бет-Шеане. Основываясь на типологии черепков глиняной посуды, археологи колебались между тем, чтобы приписать разрушения города либо фараону Шешонку I (библейскому Шишаку), совершившему набег на Левант около 925 года до н.э., либо арамейским силам Азаила из Дамаска, завоевавшим части Святой Земли примерно век спустя. Взяв образцы обожженных кирпичей в Бет-Шеане и сравнив данные с магнитной картиной из мест, ранее связанных с завоеваниями Азаила, исследователи обнаружили, что разрушение в Бет-Шеане не может быть связано с арамеями. Интенсивность и направление магнитного поля, зарегистрированные в Бет-Шеане, позволяют предположить, что в последний раз стены нагревались до высоких температур в конце десятого или начале девятого века до н.э. Это совместимо с египетским вторжением Шешонка, описанном как в Библии, так и на стенах храма фараона в Карнаке.

«Возвращение Дональда Трампа: что это значит для Украины»

Американский политолог Роберт Фарли рассказал в своей статье для 19FortyFive, как возвращение Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году может изменить украинский кризис. Фарли отметил, что взгляды Трампа на внешнюю политику США расходятся с взглядами как демократов, так и его соратников-республиканцев.

Во время своего президентства Трамп был «исключительно дружелюбен» с главой РФ Владимиром Путиным, подчеркивает Фарли. По его мнению, перспектива того, что Трамп отбудет еще один президентский срок, поставит под сомнение политику взаимодействия НАТО с Украиной. У России может возникнуть соблазн затянуть конфликт до возвращения Трампа в расчете на более выгодную сделку, считает политолог.

Джонни Депп судится из-за «Бомжа Бена»

Американский актер Джонни Депп и английский гитарист Джефф Бек подали в суд на профессора Брюса Джексона, обвинявшего их в плагиате. Как рассказало Bloomberg, спор связан со стишком Hobo Ben («Бомж Бен»), который Джексон записал в 60-х со слов преступника-рецидивиста Слима Уилсона.