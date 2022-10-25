Трасс в последней речи обратилась к преемнику с просьбой по Украине

Уходящий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в последней речи на этом посту призвала своего преемника Риши Сунака продолжать оказывать помощь Украине.
По ее словам, сейчас более, чем когда-либо, Британия должна помогать Украине и продолжать укреплять обороноспособность страны. Она также пожелала Риши Сунаку всяческого успеха.
«Для меня было большой честью занимать пост премьер-министра этой великой страны, особенно возглавлять ее во время траурных церемоний по случаю смерти королевы Елизаветы II, которая служила народу в течение 70 лет, и приветствовать восхождение на трон Его Величества короля Карла III», – передает ТАСС слова Трасс.
Среди основных достижений своего правительства она назвала заморозку тарифов на электроэнергию для домохозяйств и предприятий и отказ от повышения налога на социальное страхование.
Ранее в понедельник читатели таблоида The Daily Mail также заявили, что после ухода Трасс и ее предшественника Бориса Джонсона британскую Консервативную партию ожидает крах.