Трасс в последней речи обратилась к преемнику с просьбой по Украине

«Для меня было большой честью занимать пост премьер-министра этой великой страны, особенно возглавлять ее во время траурных церемоний по случаю смерти королевы Елизаветы II, которая служила народу в течение 70 лет, и приветствовать восхождение на трон Его Величества короля Карла III», – передает ТАСС слова Трасс.