Призыв Макрона к переговорам России и США объяснили

«В последних документах о планах на финансирование война распланирована до 2031 года. Не очень понятно, правда, на что именно пойдут деньги: на восстановление инфраструктуры или на военную поддержку, на что-то еще. Тем не менее, такие цифры прозвучали. В любом случае, не следует ожидать, что США откажутся от военной кампании. Это может произойти только в случае обострения отношений с Китаем, внутреннего финансового или политического кризиса», — считает собеседник «Ленты.ру».