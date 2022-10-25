В Николаевской области начали отключать электричество

Отключения электричества в целях стабилизации энергосистемы начались во вторник в Николаевской области. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
"По Николаевской области начаты стабилизационные отключения электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кима, отключения должны длиться не более четырех часов. Однако глава администрации допустил "незначительные отклонения" по времени.
Во вторник утром в компании "Укрэнерго" сообщили об ограничении электроснабжения промышленных потребителей во всех регионах Украины. Кроме того, об аварийном отключении электричества сообщали власти Львовской и Днепропетровской областей.