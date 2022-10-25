Толчки неясного происхождения в районе «Северного потока» объяснили

Толчки неясного происхождения вблизи «Северного потока» могут не иметь отношения к самому газопроводу, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о происхождение толчков.

Фото: Командование обороны Дании / РИА Новости Командование обороны Дании / РИА Новости

Причины толчков

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Институт сейсмологии университета в Хельсинки зафиксировал четыре «сейсмособытия неясного происхождения» на дне Финского залива у Приморска и Выборга. Об этом говорится в информационном бюллетене учреждения. Инциденты фиксировались 20 и 21 октября.

«Когда были взрывы на "Северных потоках", мы зафиксировали это не столько потому, что сейсмологи это увидели, а потому, что давление начало падать. А сейсмологи фактически подтвердили эти взрывы. Здесь же давление в трубах мы уже не можем измерить, его нет», — уточнил Юшков.

При этом аналитик напомнил, что давление сохранялось в одной нитке «Северного потока-2». Однако «Газпром» оттуда откачивал газ.

«Сейчас, видимо, во всех четырех нитках давления нет. Поэтому мы не можем зафиксировать взрывы, если сейчас они произошли. Этот вид исследования нам теперь недоступен», — заявил он.

А был ли взрыв?

Юшков отметил, что на данный момент данный сейсмологов ничего о состоянии газопроводов не говорят. Также он сомневается в том, что газопровод «Северный поток» был опять подорван.

«Была ли это попытка добить последнюю нитку "Северного потока-2"? Наверное, если бы это происходило, то происходило бы западнее. Поэтому не факт, что это был взрыв газопроводов. Опять же, "Северный поток-2" не запускается сейчас. Европейцы не говорят о том, чтобы вместо "Северного потока-1" запустить "Северный поток-2". Поэтому причин для его полного разрушения нет», — рассказал он.

А «Северный поток-1» разрушен. На нем взорваны обе нитки, напомнил аналитик. Поэтому нет смысла производить еще один взрыв, считает Юшков.

«Посмотрим, что там. Не факт, что это вообще как-то связано с "Северными потоками". Сейсмологи зафиксировали всплеск — это не обязательно взрыв, а если это взрыв, то необязательно, что он связан именно с газопроводами. Надо смотреть, похож ли этот всплеск с тем, что было при взрыве "Северных потоков". Это важно понять», — заключил он.