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13 минут назад

СМИ: Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы помочь «установить мир» на Украине. Об этом со ссылкой на журнал Le Point пишет ТАСС.

Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такую просьбу, по данным издания, французский лидер озвучил в ходе 55-минутной аудиенции.

«Макрон попросил понтифика позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену, чтобы содействовать установлению мира на Украине», - отмечает журнал.

Папа Римский Франциск принял Макрона 24 октября. Президент Франции встретился также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

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Ранее Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию. Понтифик заявил, что его «огорчают реки крови и слез, пролитые за эти месяцы». Он «опечален тысячами жертв, особенно детей, и разрушениями, в результате которых многие люди и семьи остались без крова».

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