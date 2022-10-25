Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы помочь «установить мир» на Украине. Об этом со ссылкой на журнал Le Point пишет ТАСС.
Такую просьбу, по данным издания, французский лидер озвучил в ходе 55-минутной аудиенции.
«Макрон попросил понтифика позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену, чтобы содействовать установлению мира на Украине», - отмечает журнал.
Папа Римский Франциск принял Макрона 24 октября. Президент Франции встретился также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Ранее Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию. Понтифик заявил, что его «огорчают реки крови и слез, пролитые за эти месяцы». Он «опечален тысячами жертв, особенно детей, и разрушениями, в результате которых многие люди и семьи остались без крова».