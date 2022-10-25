Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы помочь «установить мир» на Украине . Об этом со ссылкой на журнал Le Point пишет ТАСС.

Ранее Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию. Понтифик заявил, что его «огорчают реки крови и слез, пролитые за эти месяцы». Он «опечален тысячами жертв, особенно детей, и разрушениями, в результате которых многие люди и семьи остались без крова».