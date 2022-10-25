Новый премьер Британии и его жена оказались богаче британского короля

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена - дочь индийского миллиардера Акшата Мурти оказались богаче короля Карла III и его жены Камиллы. Состояние супругов оценивается в $845,5 млн. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на New York Post.

Семья Сунака находятся на 222-м месте в списке самых обеспеченных жителей страны. Так, к примеру, состояние королевы Елизаветы II перед ее смертью оценивалось в $418,5 млн. Состояние короля Карла III и его жены Камиллы оценивается до $339-$396 млн.

Кроме того, Сунак и его супруга владеют четырьмя домами на общую сумму $17 млн. Издание подчеркивая, что Сунак станет первым премьером, который будет богаче короля Великобритании.