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36 минут назад

Новый премьер Британии и его жена оказались богаче британского короля

Елена Прошина

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена - дочь индийского миллиардера Акшата Мурти оказались богаче короля Карла III и его жены Камиллы. Состояние супругов оценивается в $845,5 млн. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на New York Post.

Новый премьер Британии и его жена оказались богаче британского короля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Семья Сунака находятся на 222-м месте в списке самых обеспеченных жителей страны. Так, к примеру, состояние королевы Елизаветы II перед ее смертью оценивалось в $418,5 млн. Состояние короля Карла III и его жены Камиллы оценивается до $339-$396 млн.

Кроме того, Сунак и его супруга владеют четырьмя домами на общую сумму $17 млн. Издание подчеркивая, что Сунак станет первым премьером, который будет богаче короля Великобритании.

Напомним, Риши Сунак и Акшата Мурти познакомились во время учебы в Стэнфордском университете по программе MBA. Мурти является наследницей основателя и экс-главы индийского техногиганта Infosys Нараяны Мурти, который занимает 553 место в мировом рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $4,5 миллиарда. Супруги поженились в 2009 году и сейчас воспитывают двоих дочерей.

В мире,Риши Сунак,Елизавета II,
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