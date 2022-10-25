В подаренном Штайнмайеру в Киеве букете увидели скрытый смысл

Подаренный президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру по приезде в Киев букет ирисов намекает на системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые Украина ждет от Германии. На это обратила внимание в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

Сегодня в Киев с официальным визитом приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ожидается, что вечером он проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом визит состоялся с третьей попытки - весной Штайнмайера не захотели принять власти Украины, а запланированную на прошлую неделю поездку отменили по соображениям безопасности.

Пресс-служба «Укрзализныця» распространила фото букета, которым главу Германии встречали в Киеве, пишет РБК.

«Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь», - подписала фотографию пресс-служба оператора железных дорог.

В свою очередь российская телеведущая Ольга Скабеева увидела в букете намек на поставки киевскому режиму комплексов IRIS-T SLM.

«Штайнмайеру по приезду в Киев подарили букет ирисов - как намек на системы ПВО IRIS-T, которых Украина ждет от Германии», - отметила она, назвав это «кринжем дня».