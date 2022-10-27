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42 минуты назад

Швеция дала обещание Турции ради членства в НАТО

Lenta.ruиещё 5

Стокгольм пообещал Анкаре дать отпор террористам ради членства в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Швеция дала обещание Турции ради членства в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Турецкий политик провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По его словам, Стокгольм заинтересован в том, чтобы дать отпор организациям, признанным в Турции террористическими.

Ранее шведская сторона предоставила Анкаре документ, в котором перечислены все действия, предпринятые Швецией ради вступления в альянс. Кроме того, скандинавская страна заверила, что готова пойти навстречу и изучить запросы о выдаче лиц, подозреваемых в терроризме.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. На данный момент их вступление не ратифицировали только две страны — Венгрия и Турция.

В мире,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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