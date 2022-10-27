Швеция дала обещание Турции ради членства в НАТО

Стокгольм пообещал Анкаре дать отпор террористам ради членства в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

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Турецкий политик провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По его словам, Стокгольм заинтересован в том, чтобы дать отпор организациям, признанным в Турции террористическими.

Ранее шведская сторона предоставила Анкаре документ, в котором перечислены все действия, предпринятые Швецией ради вступления в альянс. Кроме того, скандинавская страна заверила, что готова пойти навстречу и изучить запросы о выдаче лиц, подозреваемых в терроризме.