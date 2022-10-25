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55 минут назад

В Латвии начали демонтаж памятника времен ВОВ

ТК «Звезда»

В Латвии начали демонтаж памятника времен ВОВ
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

В латвийском городе Лиепая приступили к демонтажу памятника защитникам города. Он был установлен в 1960 году в честь событий летом 1941 году, когда город защищали от войск вермахта.

Как сообщает RT, ссылаясь на местные СМИ, ночью вокруг монумента установили забор. Утром на место подогнали строительную технику.

Подобные прецеденты уже были в Латвии. Недавно в Риге снесли мемориал советским воинам-освободителям. Однако эксперт заявил, что памятник могут восстановить. Более того, Рига будет обязана восстановить его, если ООН признает мемориал памятником русской культуры.

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