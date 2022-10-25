В Латвии начали демонтаж памятника времен ВОВ

В латвийском городе Лиепая приступили к демонтажу памятника защитникам города. Он был установлен в 1960 году в честь событий летом 1941 году, когда город защищали от войск вермахта.

Как сообщает RT, ссылаясь на местные СМИ, ночью вокруг монумента установили забор. Утром на место подогнали строительную технику.