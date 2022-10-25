Зеленский понадеялся на западное ПВО

«Мы хотим, чтобы наши беженцы вернулись на Украину, мы должны восстановить нашу экономику, чтобы дети ходили в школу, чтобы общество вновь жило полноценной жизнью. А для этого нам нужно оружие против атак с воздуха и для обеспечения безопасности гражданского населения», — сказал украинский лидер.