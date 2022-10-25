Фон дер Ляйен: ЕС не должен позволить уничтожить энергосистему Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не должен допустить уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ЕК сообщила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне в 1,5 миллиарда евро в месяц. Таким образом, в 2023 году страна должна получить около 18 миллиардов евро.

При этом Киеву нужно до пяти миллиардов евро в месяц лишь на покрытие бюджетных трат, включая зарплаты и пенсии, отметила фон дер Ляйен.

По данным ЕК, за 2022 год Украина получила от ЕС 19 миллиардов евро помощи без учета военных поставок.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы), по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

Удары продолжились в следующие дни, в Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты были поражены.