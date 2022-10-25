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25 минут назад

СМИ: в Киеве объявлена воздушная тревога

Алиса Селезнёва

Воздушная тревога объявлена сегодня в Киеве и Киевской области. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.

В Киеве объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» - говорится в Telegram-канале киевской администрации.

При этом власти города призвали киевлян и гостей столицы срочно уйти в укрытия.

Отметим, что сегодня в Киев с официальным визитом приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ожидается, что вечером он проведет переговоры с украинским ладером Владимиром Зеленским. При этом визит состоялся с третьей попытки - весной Штайнмайера не захотели принять власти Украины, а запланированную на прошлую неделю поездку отменили по соображениям безопасности.

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Массированные удары по украинской инфраструктуре ведутся с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских правоохранительных органов, стоят украинские спецслужбы. В Минобороны РФ подчеркивали, что целью ударов являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны — поставленные задачи успешно выполняются.

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