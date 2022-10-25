В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена сегодня в Киеве и Киевской области. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» - говорится в Telegram-канале киевской администрации.

При этом власти города призвали киевлян и гостей столицы срочно уйти в укрытия.

Отметим, что сегодня в Киев с официальным визитом приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ожидается, что вечером он проведет переговоры с украинским ладером Владимиром Зеленским. При этом визит состоялся с третьей попытки - весной Штайнмайера не захотели принять власти Украины, а запланированную на прошлую неделю поездку отменили по соображениям безопасности.