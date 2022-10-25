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8 минут назад

Шольц рассказал об аналоге «плана Маршалла» для Украины

Lenta.ru

Запад хочет обеспечить оказание помощи Украине на ближайшие десятилетия, речь идет о мерах, аналогичных «плану Маршалла»

Шольц рассказал об аналоге «плана Маршалла» для Украины
Фото: Piroschka van de Wouw / ReutersPiroschka van de Wouw / Reuters

. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, цитату приводит ТАСС.

«Сейчас настал момент обсудить, каким должно быть будущее Украины и как его следует финансировать. И поэтому мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперед», — объявил политик.

«Поговорите с Путиным»: жители Германии обратились к Шольцу

О предложении Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать такой фонд помощи для Украины стало известно еще 23 октября. Политики подчеркнули, что, поскольку Украина — кандидат на вступление в Евросоюз, страны объединения должны уделять пристальное внимание оказанию поддержки Киева.

Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий на Украине в 350 миллиардов евро, подчеркнули Шольц и фон дер Ляйен.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,Всемирный Банк,Еврокомиссия,ЕС,
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