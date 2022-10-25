Шольц отреагировал на просьбу избирателя поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц улыбкой отреагировал на жалобу избирателя на дорогую жизнь и просьбу поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Anadolu. Отмечается, что мужчина пожаловался Шольцу на то, что платит 8€ за донер.

"Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил €4, пожалуйста", — попросил мужчина.

В ответ на это Шольц ничего не сказал, улыбнулся, сел в служебный автомобиль и уехал.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября годовая инфляция в странах еврозоны увеличилась до рекордных 9,9%. Отмечается, что в августе этот показатель находился на уровне 9,1%. Годовая инфляция в Европейском союзе оказалась еще большей. По итогам сентября цены в регионе увеличились до 10,9%.