Пока вы спали: будущее Лиз Трасс и неуместное заявление Макрона

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Трасс решила взять паузу в политической карьере

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Уходящая с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс может взять паузу в своей политической карьере. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Telegraph.

«После более чем десяти лет подряд на министерских должностях мне кажется, можно смело ожидать, что она возьмет перерыв», - отметил один из источников издания в ближайшем окружении Трасс.

При этом Лиз Трасс уже стала премьер-министром с самым коротким сроком пребывания в этой должности в истории страны.

Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату

Годовую премию, которая иначе называется «тринадцатая зарплата», в непростом 2022 году смогут получить только сотрудники успешных с финансовой точки зрения компаний. Об этом радио Sputnik заявил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

«Тринадцатая зарплата – это не обязательство работодателя, связанное с обычными выплатами, а премия в случае, если компания хорошо заработала в этом году», - напомнил он.

На Дальнем Востоке заявили об остановке торговли с КНДР

По словам начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина, товарооборот с Северной Кореей через таможни Дальнего Востока полностью остановлен из-за санкций ООН. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали», - пояснил он, выразив надежду, что торговля начнется вновь после открытия границы и возобновления железнодорожного сообщения.

США готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина

США и Китай работают над возможностью встречи лидеров двух стран в ходе саммита «Большой двадцатки» на Бали. Об этом со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что о возможной встрече с председателем КНР ранее заявил сам президент США Джо Байден. При этом стороны продолжают прилагать усилия по поддержанию открытых каналов связи на уровне лидеров.

Постпред России в Вене назвал неуместным заявление Макрона об РПЦ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российские власти якобы используют руководство православной церкви для оправдания своих действий, порекомендовал европейским лидерам не затрагивать такую деликатную тему. Его слова приводит РИА Новости.