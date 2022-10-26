В Херсонской области продлят запрет на въезд на правый берег Днепра

Ограничение на въезд на правый берег Днепра в Херсонской области будет продлено, чтобы большее количество населения смогло эвакуироваться на левый берег. Об этом в среду сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Крым-24".
"Это ограничение будет продлено, и сделано это все для того, чтобы [развести] эти логистические потоки, которые движутся сейчас через Днепр, чтобы дать возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений, которые могут развернуться таким образом, что будут бить и по гражданским", - сказал он.
Более 70 тыс. человек покинули правый берег Днепра в Херсонской области за последнее время, сообщил он.
Люди, выехавшие с правого берега Днепра в Херсонской области, останутся в местах эвакуации, "пока не будет одержана победа", заявил Сальдо. По его словам, принудительной эвакуации не желающих уезжать с правого берега Днепра в Херсонской области не будет.
Дежурные бригады коммунальщиков остаются на правом берегу Днепра в Херсонской области, им выплачивают повышенную зарплату. Систему выплаты пособий и зарплат эвакуированным бюджетникам наладят в кратчайшие сроки, сообщил врио губернатора Херсонской области. Лекарственное обеспечение правого берега Днепра в Херсонской области сохраняется, медики также работают, рассказал он.