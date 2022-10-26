В Херсонской области продлят запрет на въезд на правый берег Днепра

"Это ограничение будет продлено, и сделано это все для того, чтобы [развести] эти логистические потоки, которые движутся сейчас через Днепр, чтобы дать возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений, которые могут развернуться таким образом, что будут бить и по гражданским", - сказал он.