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23 минуты назад

В Херсонской области продлят запрет на въезд на правый берег Днепра

ТАССиещё 2

Ограничение на въезд на правый берег Днепра в Херсонской области будет продлено, чтобы большее количество населения смогло эвакуироваться на левый берег. Об этом в среду сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Крым-24".

В Херсонской области продлят запрет на въезд на правый берег Днепра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это ограничение будет продлено, и сделано это все для того, чтобы [развести] эти логистические потоки, которые движутся сейчас через Днепр, чтобы дать возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений, которые могут развернуться таким образом, что будут бить и по гражданским", - сказал он.

Более 70 тыс. человек покинули правый берег Днепра в Херсонской области за последнее время, сообщил он.

Люди, выехавшие с правого берега Днепра в Херсонской области, останутся в местах эвакуации, "пока не будет одержана победа", заявил Сальдо. По его словам, принудительной эвакуации не желающих уезжать с правого берега Днепра в Херсонской области не будет.

Дежурные бригады коммунальщиков остаются на правом берегу Днепра в Херсонской области, им выплачивают повышенную зарплату. Систему выплаты пособий и зарплат эвакуированным бюджетникам наладят в кратчайшие сроки, сообщил врио губернатора Херсонской области. Лекарственное обеспечение правого берега Днепра в Херсонской области сохраняется, медики также работают, рассказал он.

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