Сближение Турции с Россией объяснили

Турция абсолютно прагматична при сближении с Россией, считает руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. Причины «оттепели» во взаимоотношениях двух стран он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Прагматизм Турции

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Во-первых, Турция готова на все для того, чтобы обеспечить приток денег в экономику, которая сейчас переживает сложные времена.

«Турция преследует сугубо корыстные цели, и в результате зависимость России от Турции растет, особенно если Турция будет газовым хабом. Торговля в национальных валютах соответствует национальным интересам Турции — лира рухнула. Россияне сейчас занимают третье место как покупатели недвижимости в Анталии — тоже неплохо. Турецкие авиакомпании с удовольствием поднимают цены на билеты», — объяснил Калачев.

Во-вторых, у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в следующем году сложные выборы, так как оппозиционные партии объединились для выдвижения единого кандидата. Поэтому ему сейчас необходимы достижения в части сотрудничества, чтобы предъявить их турецкому обществу в качестве примеров успешности его политики, полагает политолог.

«Демонстрация самостоятельности, независимости, суверенитета и субъектности должны компенсировать проблемы внутренние, а они нарастают — напомню, что крупные города, такие, как Стамбул, Анкара голосуют против Эрдогана», — пояснил он.

Усидеть на всех стульях

Не следует выказывать особого восторга по поводу сближения Турции и России, убежден Калачев: «Хочется сказать, что мы не одиноки и не изолированы, и нас где-то любят — нас не любят, но с нами готовы строить взаимовыгодные отношения».

Страны, по его словам, всегда были геополитическими соперниками, и их интересы не совпадают. Он напомнил, что Турция не признает присоединение Крыма к России, а также референдумы на новых территориях. Кроме того, страна поддерживает Украину, продает ей беспилотники «Байрактар» и собирается строить там завод по их производству.

По словам Калачева, к США у Эрдогана отрицательное отношение. Он считает, что неудавшийся переворот против него был поддержан Штатами, а, быть может, даже инициирован. «Отношение к США [президента России Владимира] Путина и Эрдогана объединяет, но Эрдоган при этом как неоосманист, как человек, который хочет возродить величие Турции идет отнюдь не в формате российской политики, он проводит собственную политику», — высказался он.

Также у Турции есть обида на Европу из-за вопроса о вступлении страны в Европейский союз, отметил политолог. «У Турции есть определенные проблемы в отношении США и Европы, но Эрдоган — политик хитрый, умеет выкрутиться и умеет другим мульки выкручивать, как с историей вступления в НАТО Финляндии и Швеции, то есть он будет до последнего пытаться проводить многовекторную политику», — подытожил Калачев.

Ранее глава отдела экономической политики партии Турции «Родина» Хакан Топкурулу заявил, что Анкара начала торговлю с Москвой в национальных валютах, и США не могут вмешаться в эти процессы. 5 августа о планах Турции платить за российский газ в рублях сообщал вице-премьер России Александр Новак. По его словам, Москва ежегодно экспортирует в Анкару порядка 26 миллиардов кубометров газа (для сравнения — европейский рынок в прошлом году обеспечил экспорт около 140 миллиардов кубометров).