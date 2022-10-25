Индийцев призвали как можно быстрее покинуть Украину

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи и посольство страны в Киеве призвали граждан Индии покинуть Украину как можно скорее. Об этом сообщает The Economic Times.
Багчи направил в посольство список доступных вариантов пересечения границы для граждан Индии - это Украина-Венгрия, Украина-Словакия, Украина-Молдавия, Украина-Польша и Украина-Румыния.
The Economic Times отмечает, что индийские студенты начали возвращаться на Украину в начале октября - новая академическая сессия началась с первой недели этого месяца. В основном речь идет о студентах старших курсов медицинского факультета, которым необходимо проходить практику в больницах.
На прошлой неделе посольство Индии в Киеве призвало граждан избегать поездок на Украину, сославшись на «ухудшение ситуации с безопасностью» в стране.
«Гражданам Индии, в том числе студентам, которые в настоящее время находятся на Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть Украину доступными средствами», - подчеркивали дипломаты.
С призывом покинуть Украину к своим гражданам также обращались США, Китай, Сербия, Египет и другие страны.