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13 минут назад

«Поговорите с Путиным»: жители Германии обратились к Шольцу

Никита Бородкин

Немцы потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца решить проблему роста цен в стране путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Недовольная толпа встретила политика по прибытию в Мюнхен. Об это сообщает URA.RU.

«Поговорите с Путиным»: жители Германии обратились к Шольцу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из жителей города прокричал Шольцу, чтобы канцлер провел переговоры с Путиным ради снижения цен.

«Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» — обратился мужчина к Шольцу.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины страны Европы начали вводить против России санкции, которые коснулись и поставок энергоресурсов. Это привело к рекордному росту цен на газ, что в результате сказалось на стоимости жизни в государствах Евросоюза.

Ранее Шольц заявил, что Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей. По его мнению, достижение согласия по сокращению потребления газа странами Евросоюза на 15% — «это сильный сигнал европейской солидарности».

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,ЕС,
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