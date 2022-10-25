В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
49 минут назад

Индийцев призвали как можно быстрее покинуть Украину

Lenta.ruиещё 3

Гражданам Индии следует как можно быстрее покинуть Украину. Представитель МИД Индии Ариндам Багчи обратился с соответствующим призывом к своим гражданам, передает Economic Times.

Индийцев призвали как можно быстрее покинуть Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Посол отправил соответствующую инструкцию диппредставительству на Украине, в которой говорится о возможных путях выезда из страны. В частности, индийцам предлагается воспользоваться контрольно-пропускными пунктами на границах с Венгрией, Польшей, Молдавией, Словакией и Румынией.

При этом Багчи попросил индийских граждан соблюдать меры безопасности во время пересечения границы.

Ранее иранский МИД также призвал своих граждан уехать с Украины в кратчайшие сроки. В ведомстве объяснили, что такие меры необходимо предпринять в связи с эскалацией военного конфликта в стране.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители