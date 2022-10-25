Индийцев призвали как можно быстрее покинуть Украину

Гражданам Индии следует как можно быстрее покинуть Украину. Представитель МИД Индии Ариндам Багчи обратился с соответствующим призывом к своим гражданам, передает Economic Times.

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Посол отправил соответствующую инструкцию диппредставительству на Украине, в которой говорится о возможных путях выезда из страны. В частности, индийцам предлагается воспользоваться контрольно-пропускными пунктами на границах с Венгрией, Польшей, Молдавией, Словакией и Румынией.

При этом Багчи попросил индийских граждан соблюдать меры безопасности во время пересечения границы.