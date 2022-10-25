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38 минут назад

Принцесса Беатрис собирается покинуть Великобританию

Газета.Ru

Принцесса Беатрис планирует эмигрировать из Великобритании в самое ближайшее время. Об этом сообщает New Idea.

Принцесса Беатрис собирается покинуть Великобританию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подруга 34-летней принцессы рассказала журналистам издания, что внучка Елизаветы II хочет переехать с семьей в Австралию. По слухам, Беатрис планирует перебраться в штат Квинсленд, в котором ее муж Эдоардо Моцци построил жилой комплекс из двадцати восьми особняков. Подруга королевской особы добавила, что, увидев работу мужа, Бетрис была настолько впечатлена архитектурой и окружающими пейзажами, что всерьез задумалась о переезде.

«Изначально они планировали провести там какое-то время, но Беатрис сказала, что хочет переехать туда жить. И чем скорее, тем лучше», — заявил источник изданию.

Инсайдер добавил, что решение Беатрис может быть связано с опасениями Йорков по поводу их будущего в Великобритании. Есть мнение, что король Карл III в ближайшие годы начнет вытеснять Йорков из официальных королевских резиденций, поскольку он реализует свои давние планы по сокращению монархии.

Ранее сообщалось, что принцесса Беатрис и королева-консорт Камилла получили повышение от Карла III.

В мире,Елизавета II,
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