Ирландцы раскритиковали недовольного посла Украины

Читатели ирландского издания TheJournal обрушились с критикой на посла Украины Ларису Герасько, высказавшую недовольство отсутствием в Ирландии жилья для украинских беженцев. Их слова приводит РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее Герасько назвала это «неприемлемым» то, что в Ирландии нет жилья для украинских беженцев. Возмущение дипломата вызвала ситуация с 43 приехавшими с Украины мужчинами, которым местные власти не смогли предоставить государственное жилье. По ее словам, властям Ирландии стоило бы «заранее объявить о нехватке жилья», чтобы беженцы не тратились на билеты и выбирали другие страны.

Публикация издания, посвященная заявлению Герасько, вызвала шквал недовольства от ирландских читателей, которые выразили свое возмущение в комментариях.

«Этот посол имеет некоторую наглость критиковать [Ирландию], разве мы не сделали намного больше, чем большинство, чтобы помочь им, при больших неудобствах для нас самих», «Если она хочет помочь, то может обратиться за помощью в местную благотворительную столовую», «На какой планете эта женщина? Им сказали, что жилья не хватает, и она говорит, что это неприемлемо. Считает ли она приемлемым быть бездомным для ирландцев?» - написали они.

Также ирландцы посоветовали украинскому дипломату лучше выполнять свою работу и информиовать своих граждан, что в Ирландии больше нет мест. А также призвали быть более благодарной за то, что страна делает для украинских беженцев, и «не кусать руку, которая кормит».

Ранее более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что исчерпали все возможности помощи украинским беженцам. Градоначальники подчеркнули, что возможности размещать беженцев уже нет, но людей прибывает все больше и больше.