Байден заблудился на лужайке у Белого дома

Президент США Джо Байден забыл, где находится Белый дом после церемонии посадки деревьев на лужайке. Главе государства пришлось спрашивать у охраны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Daily Mail.

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По окончании церемонии Байден начал движение в одном направлении, однако потом резко остановился и начал спрашивать у охраны, куда нужно идти. После того, как сотрудники указали президенту правильное направление, он воскликнул, что «хотел пойти другим путем». В ответ он услышал, что может идти так, как захочет. В итоге американский лидер проследовал к Белому дому так, как указала охрана.

«Заблудившегося» президента и его разговор с сотрудниками можно увидеть на видео, опубликованном телеканалом C-SPAN.