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1 час назад

Байден «заблудился» на лужайке возле Белого дома

Елена Прошина

Президент США Джо Байден забыл, где находится Белый дом после церемонии посадки деревьев на лужайке. Главе государства пришлось спрашивать у охраны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Daily Mail.

Байден заблудился на лужайке у Белого дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По окончании церемонии Байден начал движение в одном направлении, однако потом резко остановился и начал спрашивать у охраны, куда нужно идти. После того, как сотрудники указали президенту правильное направление, он воскликнул, что «хотел пойти другим путем». В ответ он услышал, что может идти так, как захочет. В итоге американский лидер проследовал к Белому дому так, как указала охрана.

«Заблудившегося» президента и его разговор с сотрудниками можно увидеть на видео, опубликованном телеканалом C-SPAN.

Напомним, это уже не первая ситуация, когда Джо Байден теряется в пространстве. На прошлой неделе глава государства растерялся после выступления в Питтсбурге и не смог сразу найти выход со сцены. После своей речи Байден отошел от трибуны и развернулся в противоположную от выхода со сцены сторону. Затем он растерянно оглядывался и говорил что-то вслух. Однако после прошел к лестнице.

В мире,Джозеф Байден,
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