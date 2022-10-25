Байден заблудился на лужайке у Белого дома

Президент США Джо Байден забыл, где находится Белый дом после церемонии посадки деревьев на лужайке. Главе государства пришлось спрашивать у охраны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Daily Mail.
По окончании церемонии Байден начал движение в одном направлении, однако потом резко остановился и начал спрашивать у охраны, куда нужно идти. После того, как сотрудники указали президенту правильное направление, он воскликнул, что «хотел пойти другим путем». В ответ он услышал, что может идти так, как захочет. В итоге американский лидер проследовал к Белому дому так, как указала охрана.
«Заблудившегося» президента и его разговор с сотрудниками можно увидеть на видео, опубликованном телеканалом C-SPAN.
Напомним, это уже не первая ситуация, когда Джо Байден теряется в пространстве. На прошлой неделе глава государства растерялся после выступления в Питтсбурге и не смог сразу найти выход со сцены. После своей речи Байден отошел от трибуны и развернулся в противоположную от выхода со сцены сторону. Затем он растерянно оглядывался и говорил что-то вслух. Однако после прошел к лестнице.