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10 минут назад

Байден назвал Камалу Харрис «замечательным президентом»

Национальная Служба Новостейиещё 1

Президент США Джо Байден оговорился в ходе выступления, назвав вице-президента Камалу Харрис «замечательным президентом». Стенограмму выступления опубликовал Белый дом.

Байден назвал Камалу Харрис «замечательным президентом»
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Несколько дней назад у Камалы был день рождения. Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения замечательного президента», — заявил Байден.

Харрис 20 октября отпраздновала свое 58-летие. Ранее СМИ сообщили, что Байден заблудился в собственном саду. Инцидент произошел после мероприятия по посадке деревьев на лужайке Белого дома, напоминает телеканал «360». Охранники помогли главе государства найти дорогу к резиденции, пишет Ura.ru.

В мире,Джозеф Байден,
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