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23 минуты назад

Президент Германии прибыл на Украину впервые с начала спецоперации

Lenta.ruиещё 2

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину впервые с начала спецоперации. Об этом сообщает издание Spiegel.

Президент Германии прибыл на Украину впервые с начала спецоперации
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Штайнмайер прибыл поездом в Киев. Вечером 25 октября он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

19 октября сообщалось, что Штайнмайер отменил ранее запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. При этом отмечалось, что изменение планов немецкого политика вызвало раздражение украинских властей. Но уже на следующий день Зеленский заявил, что Киев занимается подготовкой визита президента Германии.

В мире,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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